Бельгия берёт вейпинг под строгий контроль

Первая смерть, которую связывают с курением электронных сигарет, зафиксирована в Бельгии. По данным минздрава королевства, у употреблявшего их 18-летнего Рафаэля Пауэрта развилась острая пневмония, от которой он скончался.

Медики отметили, что в лёгких юноши были найдены следы каннабидиола, вещества на базе конопли. Но отец погибшего рассказал, что его жена, другой сын и их друзья также попробовали использовать картриджи с каннабидиолом, но у них проблем с лёгкими отмечено не было.

Каннабидиол в Бельгии не запрещён и даже используется в медицине, но, по мнению врачей, содержащий его картридж для электронной сигареты был приобретен на чёрном рынке и содержал ряд токсичных элементов.

Ранее в результате вейпинга - употребления курительных испарителей - скончались около 40 человек и в США. В их лёгких было найдено опасное химическое вещество – ацетат витамина Е. Но представитель бельгийского минздрава заявил:

"Информация, предоставленная властями США, доказывает связь между ацетатом витамина Е, присутствующим в некоторых картриджах, и лёгочными проблемами. Но ацетат витамина Е в Бельгии запрещён".

Вейпинг считается в Бельгии безвредным, и число курильщиков электронных сигарет здесь резко возросло на фоне ужесточения мер, направленных на борьбу с курением табака - так, его реклама и курение в любых общественных местах запрещены , а на торговлю табачными изделиями наложены жесткие ограничения.

Министр здравоохранения Бельгии Магги де Блок заявила, что регулярному контролю теперь подвергаются и продавцы электронных сигарет:

"Мы уже закрыли несколько таких магазинов, - сказал Блок, - и ещё несколько не позволили открыть".

А родные Рафаэля Пауэрта выразили надежду на то, что трагедия в их семье поможет предотвратить смерть других людей.