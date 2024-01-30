Юнионисты прекращают бойкот

By Euronews

Как сообщил лидер юнионистов, его партия возвращается в правительство. Бойкот длился с начала 2022 года.

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Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии прекращает двухлетний бойкот и готова вернуться в Стормонт, сообщил ее лидер Джеффри Дональдсон.

По словам Дональдсона, он сумел убедить руководство партии принять предложение британского правительства о торговых договоренностях после выхода Соединенного королевства из Европейского союза. Юнионисты были обеспокоены тем, что, хотя у Северной Ирландии остается доступ к единому рынку ЕС, это подрывает её позиции в составе Великобритании.

Достигнутое соглашение он назвал "не идеальным", но отметил, что в целом это "хороший результат" для Северной Ирландии.

С 2022 года юнионисты отказывались формировать местные органы власти, потому что были недовольны Североирландским протоколом и настаивали на его пересмотре.