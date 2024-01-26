Франция: фермеры перекрыли дороги в 85 департаментах

By Euronews

Фермеры недовольны ростом цен, сокращением правительственных субсидий и бюрократическими проверками.

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41 тысяча тракторов и 72 тысячи фермеров: именно столько демонстрантов, по данным профсоюзов, участвуют в протестах работников сельского хозяйства во Франции. Недовольные ростом цен и сокращением правительственных субсидий фермеры перекрыли дороги в 85 департаментах.

В пятницу премьер-министр Франции Габриэль Атталь посетил одну из животноводческих ферм и пообещал упростить бюрократические процедуры и снизить налог на дизельное топливо.

"Мы решили поставить сельское хозяйство превыше всего. Это важный день для французского сельского хозяйства, для всего фермерского мира, для наших фермеров, как здесь, в регионе Окситания, так и во всей Франции", — заявил Габриэль Атталь.

После обещаний премьера активисты объявили, что разберут барьеры на некоторых магистралях, но протестное движение всё еще не закончено.

Кроме Франции выступления фермеров также идут в Германии, Румынии и Польше — в основном работники сельского хозяйства недовольны ценами на дизель и требованиями по сокращению выбросов азота и парниковых газов.

Вероятно, "фермерский вопрос" станет одной из важнейших тем на июньских выборах в Европарламент. Специалисты предполагают, что ультраправые партии попытаются использовать гнев в деревнях, чтобы заработать политические очки.