Стартовал Венецианский карнавал: в этом году он посвящен Марко Поло

В этом году исполняется 700 лет со дня смерти Марко Поло. Написанная им после поездки в Азию "Книга чудес света" оказала огромное влияние на то, как европейцы воспринимали мир в эпоху позднего Средневековья.

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В субботу стартовал знаменетый Венецианский карнавал, однако из-за того, что его открытие в этом году совпало с Днем памяти жертв Холокоста, было решено провести его в ограниченном формате.

Нынешний Карнавал посвящен Марко Поло – вероятно, самому известному венецианцу, купцу, путешественнику и изобретателю слова "миллион". В этом году исполняется 700 лет со дня его смерти.

Написанная им после поездки в Азию и 17 лет жизни в Китае "Книга чудес света" оказала огромное влияние на то, как европейцы воспринимали мир в эпоху позднего Средневековья, несмотря на сомнения в достоверности многих изложенных там фактов.