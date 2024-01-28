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Стартовал Венецианский карнавал: в этом году он посвящен Марко Поло

На площади Сан-Марко
На площади Сан-Марко Авторское право Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Глеб Шатуновский
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В этом году исполняется 700 лет со дня смерти Марко Поло. Написанная им после поездки в Азию "Книга чудес света" оказала огромное влияние на то, как европейцы воспринимали мир в эпоху позднего Средневековья.

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В субботу стартовал знаменетый Венецианский карнавал, однако из-за того, что его открытие в этом году совпало с Днем памяти жертв Холокоста, было решено провести его в ограниченном формате.

Нынешний Карнавал посвящен Марко Поло – вероятно, самому известному венецианцу, купцу, путешественнику и изобретателю слова "миллион". В этом году исполняется 700 лет со дня его смерти. 

Написанная им после поездки в Азию и 17 лет жизни в Китае "Книга чудес света" оказала огромное влияние на то, как европейцы воспринимали мир в эпоху позднего Средневековья, несмотря на сомнения в достоверности многих изложенных там фактов.

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