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Венеция: последний день карнавала и маски украинской художницы

Карнавал в Венеции
Карнавал в Венеции Авторское право Captura de vídeo de AP
By Кнарик Хачатрян
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Венецианский карнавал завершается насыщенным красочным днём шоу и других мероприятий. Как маски помогли художнице из Украины психологически.

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Тысячи туристов приехали в Венецию, чтобы насладиться последним днем ​​карнавала, на который запланированы многочисленные мероприятия и шоу. 

Маски – визитная карточка венецианцев во все времена. Сейчас лишь немногие из них все еще изготавливаются вручную из дерева. 

Но ряды масочных дел мастеров - маскарери - недавно пополнились: Марина Лапа, украинская художница, бежавшая в Венецию с началом войны, говорит, что маски спаслиеё психологически, дали возможность делать что-то своими руками и не замыкаться бесконечно в собственных мыслях.

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