Венеция: последний день карнавала и маски украинской художницы

Венецианский карнавал завершается насыщенным красочным днём шоу и других мероприятий. Как маски помогли художнице из Украины психологически.

РЕКЛАМА

Тысячи туристов приехали в Венецию, чтобы насладиться последним днем ​​карнавала, на который запланированы многочисленные мероприятия и шоу.

Маски – визитная карточка венецианцев во все времена. Сейчас лишь немногие из них все еще изготавливаются вручную из дерева.

Но ряды масочных дел мастеров - маскарери - недавно пополнились: Марина Лапа, украинская художница, бежавшая в Венецию с началом войны, говорит, что маски спаслиеё психологически, дали возможность делать что-то своими руками и не замыкаться бесконечно в собственных мыслях.