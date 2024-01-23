Массированная ракетная атака России на украинские города, есть погибшие

By euronews и AP

Удары ракет отмечены в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. По предварительным данным , как минимум 5 человек погибли, более 40 пострадали.

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Глава городской администрации Киева Сергей Попко сообщил, что в столице погиб по меньшей мере один человек. По словам мэра города Виталия Кличко, ранения получили девять человек, в том числе 13-летний мальчик.

В Харькове, втором по величине городе страны, по словам губернатора области Олега Синегубова, два человека погибли и не менее 11 получили ранения. Целая секция многоэтажного жилого дома была разрушена, в результате чего под завалами оказалось неизвестное количество людей, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, утром во вторник ВС РФ выпустили по украинским городам более 40 ракет самых разных типов, в т.ч. крылатых и баллистических.

Последние российские атаки пытались нащупать бреши в обороне Украины, пытаясь перегрузить системы ПВО большим количеством ракет и беспилотников.

Массированные обстрелы - по словам официальных лиц в Киеве, в период с 29 декабря по 2 января были выпущены более 500 беспилотников и ракет - также расходуют резервы боеприпасов Украины.

Отражая обеспокоенность Украины тем, что ее требования о предоставлении оружия не удовлетворяются западными союзниками, глава администрации президента Андрей Ермак опубликовал видео с Последствиями обстрела Харькова, сопровождённое подписью: "Харьков. Мы не просто "крепость". Нам нужно оружие!".

Ракетная атака во вторник пришлась на следующий день после визита в Украину польского премьер-министра Дональда Туска. Пообещав продолжать поддерживать ее в противостоянии почти двухлетнему вторжению России, Туск объявил о новом пакете военной помощи, включающем кредит на покупку более мощного оружия и обязательство найти пути для его совместного производства.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Туск заявил, что они достигли "понимания" в решении путем переговоров любых разногласий между странами по поводу поставок зерна и грузоперевозок. Эти вопросы недавно привели к ухудшению отношений между соседями.

Союзники Украины в последние дни умножили заверения в том, что они привержены ее долгосрочной обороне на фоне опасений, что поддержка Запада может ослабнуть. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и новый министр иностранных дел Франции также посетили Киев в новом году.