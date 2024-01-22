ВСУ отрицают причастность к обстрелу рынка в Донецке

Украинские Силы обороны Таврического направления отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, в результате которого погибли, по данным самопровозглашённых властей ДНР, 27 человек.
Украинские Силы обороны Таврического направления отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, в результате которого погибли, по данным самопровозглашённых властей ДНР, 27 человек и 25 получили ранения. Официальные лица в Киеве комментариев не давали.
На месте трагедии в воскресенье работали следователи. Поразившие рынок артиллерийские снаряды были выпущены из района Курахово и Красногоровки на западе, заявил глава так называемой ДНР Денис Пушилин.
В своём вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье украинские силы провели до 60 боев с российской армией. "Самые жестокие российские атаки были в Донецкой области. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования всем тем, кто потерял своих близких", - добавил он.
Генеральный секретарь ООН “решительно осуждает нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел города Донецк на Украине”, заявили в пресс-службе Антонио Гутерриша.
Сообщается, что российские дипломаты призвали созвать заседание Совета Безопасности в понедельник, в котором, предположительно, примет участие министр иностранных дел РФ Лавров. Ранее российский МИД обвинил в обстреле рынка в Донецке Украину, назвав удар “террористической атакой”.
Донецк - один из четырех регионов Украины, которые Россия незаконно аннексировала в 2022 году, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения.
Между тем в портовом посёлке Усть-Луга в Ленинградской области в воскресеньепосле двух взрывов вспыхнул пожар на терминале по транспортировке химикатов, заявили региональные власти.
По данным местных СМИ, расположенный в 165 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга порт Балтийского моря был атакован украинскими беспилотниками, в результате чего взорвался газовый баллон. Пожар произошел на объекте, которым управляет второй по величине производитель природного газа в России "Новатэк".
В заявлении российскому изданию РБК компания обвинила в пожаре “внешнее воздействие”, заявив, что операции в порту были приостановлены. Глава Кингисеппского района, где расположен порт, сообщил, что пострадавших нет, но район находится в состоянии повышенной готовности.
Новостное издание "Фонтанка" сообщило, что в воскресенье утром были обнаружены два беспилотника, летевших в направлении Санкт-Петербурга, но они были перенаправлены в сторону Кингисеппского района. Агентство "Ассошиэтед Пресс" не смогло проверить сообщения.
Министерство обороны России на своем ежедневном брифинге не сообщало о какой-либо активности беспилотников в районе Кингисеппа. В нем говорилось, что четыре украинских беспилотника были сбиты в Смоленской области России и что еще два были сбиты в Орловской и Тульской областях.
За три дня до этого российские официальные лица подтвердили, что украинский беспилотник был сбит на окраине Санкт-Петербурга.