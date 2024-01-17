Война в Украине: войска РФ обстреляли Одессу, Харьков и Херсон

By Euronews

По меньшей мере два человека погибли в результате обстрелов российской армией Украины за последние сутки. Основные удары пришлись по Одессе, Харькову и Херсону.

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В ночь на среду в Одессе снова услышали серию взрывов: российские войска атаковали город дронами, в результате чего, по данным местных властей, были повреждены пять жилых домов. Снаряды повредили и систему отопления, сотни жителей до сих пор остаются без тепла.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по Харькову: как заявили украинские власти, войска РФ выпустили со стороны Белгорода две ракеты С-300. Один мирный житель погиб, 17 человек получили ранения, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его словам, повреждены фасады 19 многоквартирных домов и здание медицинского центра, уничтожены 14 автомобилей.

Еще один человек погиб в результате обстрела российской армией Херсона, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Во время обстрела 37-летний мужчина находился на улице. Еще один мирный житель получил ранения.

Всего, по данным украинских властей, в результате российских атак за последние сутки были ранены как минимум 23 человека.