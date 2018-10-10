Кто заменит Никки Хейли?

О том, что Никки Хейли намерена покинуть должность, не знали ни госсекретарь Помпео, ни помощник Трампа по национальной безопасности Болтона, который тоже был в свое время послом при ООН.

Сейчас все строят догадки, чем Хейли может заниматься в будущем.

На эту тему размышляет профессор политологии Джорджтаунского университета Энтони Эренд: "Хейли была одной из умеренных в нынешнем окружении президента. Понятия многополярности было ей не чуждым, а уважение к международным организациям она испытывала искреннее. Она отстаивала необходимость введения санкций в отношении России, ее действия вписывались в схему традиционной американской дипломатии".

Сам Трамп отметил, что замена Хейли имеется, и это его дочь Иванка: "Иванка была бы превосходным выбором на эту должность, но, разумеется, если бы я ее предложил, меня бы тут же обвинили в продвижении своих, хотя Иванка очень компетентна".

Пока как наиболее вероятное называется имя Дины Пауэлл, доверенного лица президента, работавшей в аппарате Белого дома.

Хейли объяснила желание "взять паузу", сказав, что нуждается в перерыве в работе, и что она намерена посвятить время семье.