НАТО закупает снаряды для союзников и Украины

By Euronews

Генеральный секретарь НАТО и директор Агентства НАТО по поддержке и поставке подписали соглашение о закупке около 220 000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму 1,1 млрд евро.

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Северо-атлантический альянс подписал контракт на сумму 1,1 миллиарда евро на поставку сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения истощающихся запасов своих стран-членов и поставки боеприпасов Украине, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) заключило сделку от имени нескольких союзников с немецким и французским производителем - Junghans Microtec и Nexter Munitions.

"Война на Украине превратилась в битву боеприпасов, - заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после церемонии подписания соглашения в штаб-квартире альянса в Брюсселе. - Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, пока мы продолжаем поддерживать Украину.

Мы будем поддерживать Украину системами, оружием и боеприпасами, которые ей необходимы, чтобы она смогла существовать как суверенная независимая страна, потому что мы не можем позволить президенту Путину победить в Украине, это было бы трагедией для украинцев и опасно для всех нас".

По оценкам Европейского Союза, прошлым летом Украина каждый день выпускала от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов каждый день, в то время как Россия ежедневно - более 20 000 по территории своего соседа.

Российская военная промышленность намного превосходит украинскую, и Киеву нужна помощь, чтобы соответствовать огневой мощи Москвы. Но снаряды прибудут не скоро — доставка по заказам, как сообщило агентство НАТО, занимает от 24 до 36 месяцев.

Планы Европейского Союза произвести для Украины 1 млн артиллерийских снарядов не оправдались: удалось достичь лишь около 1/3 поставленной цели. Руководство ЕС ожидает, что к концу этого года европейская оборонная промышленность будет производить около 1 млн снарядов ежегодно.