By Estelle Nilsson-Julien and Ilaria Federico

С апреля 2023 года команда ученых собирает данные в странах Европы в рамках миссии, которая продлится до июля.

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Это судно может показаться обычным парусником, но на самом деле это плавучая научная лаборатория.

"Цель миссии - оценить влияние человека на береговую линию, на её биоразнообразие", - объясняет руководитель отдела по связям с общественностью организации Tara Ocean Foundation Анри Буржуа-Кошта.

С апреля 2023 года команда ученых изучает берега стран Европы, в частности оценивая качество воды.

Их задача - пройти 25 520 километров береговой линии и провести исследования.

Оценка уровня загрязнения европейских вод - актуальная проблема, учитывая, что 40% населения Европы проживает в прибрежных регионах.

"Загрязнители окружающей среды "путешествуют". Загрязнение не признает границ", - объясняет Буржуа-Кошта.

"Наша цель - получить общее представление о том, что происходит на континенте, чтобы оценить, что нужно сделать приоритетом, чтобы обеспечить здоровье наших рек, морей и океанов", - добавляет он.

В центре плавучей научной лаборатории находится переоборудованная каюта, где экипаж хранит оборудование. Хотя ученые уже собрали огромное количество данных, может пройти до десяти лет, прежде чем результаты экспедиции станут достоянием общественности.

После сбора образцы воды отправляются на исследование в другие лаборатории. Это длительный процесс.

Ученые уже "отследили около 4 000 химических веществ, пестицидов и фармпрепаратов, которые были внесены в список". Они проверяют, можно ли их обнаружить на суше и в море, анализируют, как они взаимодействуют с микроорганизмами", - объясняет капитан судна Мартен Эрто.

Это далеко не первая экспедиция Tara Ocean Foundation: с 2003 года организация уже провела семь крупных научных исследований.