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Загрязнение пляжей пластиком: испанские экологи обвиняют власти в бездействии

Добровольцы собирают пластиковые гранулы на пляже в Нигране, Понтеведра, Испания, вторник, 9 января 2024 года.
Добровольцы собирают пластиковые гранулы на пляже в Нигране, Понтеведра, Испания, вторник, 9 января 2024 года. Авторское право Lalo R. Villar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Побережье Галисии засыпано огромным количеством пластиковых гранул. Прокуратура начала расследование.

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На побережье северной Испании ежедневно находят огромное количество крошечных пластиковых гранул, после того, как в прошлом месяце с транспортного судна в море упал контейнер.

Во вторник региональные власти Галисии объявили режим чрезвычайного экологического положения, после того как это сделала правительство соседнего региона Астурия.

"Прошел месяц с момента инцидента, прошло две недели с тех пор, как нас предупредили о массовом появлении этих гранул на пляжах, и все это время автономное правительство ничего не предпринимало.  Сегодня, несколько минут назад, местные власти только объявили тревогу после давления граждан в СМИ, что свидетельствует о бездействии, огромной задержке, пассивности перед лицом проблемы и о том, что они действуют только тогда, когда есть давление СМИ и возмущение населения", — говорит представитель  организации Ecologistas en Acción. 

В понедельник прокуратура Испании начала расследование. Прокуроры опасаются, что гранулы могут обладать токсичными свойствами, и говорят, что есть основания полагать, что они также были найдены на французских берегах.

"Мы знаем, что это может быть связано с v-стабилизатором, то есть с добавками, которые являются эндокринными разрушителями и потенциально токсичны. Но последствия для экологии катастрофичные в любом случае, будь то добавка или базовый полимер, — это сырье, которое не должно попадать в окружающую среду", — говорит Жорди Олива, соучредитель НПО Good Karma Projects,занимающейся борьбой с микропластиком в море. 

Добровольцы и рабочие организовали уборку на побережье в районе, который зависит от местной рыбной промышленности.

Экологи предупреждают об экономической проблеме для рыбаков и сборщиков моллюсков, а также о проблеме общественного здравоохранения, поскольку рыба отсюда попадает на столы ресторанов и домов.

В 2002 году морское побережье Галисии пострадало в результате разлива нефти с танкера Prestige.

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