Эквадор: полиция и военные провели рейды в тюрьмах

By Euronews

Более 1000 военных и стражей порядка были задействованы в операциях по поиску оружия и боеприпасов в тюрьмах Эквадора.

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Правоохранительные органы Эквадора провели рейды в нескольких тюрьмах страны. В них были задействованы тысячи полицейских и военных. Они искали оружие, взрывчатку и боеприпасы, восстанавливали порядок.

Рейды состоялись после того, как президент Даниэль Нобоа объявил об освобождении порядка 180 сотрудников тюрем, которые в течение шести дней удерживались заключенными.

В город Мачала на юго-западе Эквадора, где ранее в перестрелке сил безопасности с заключенными погиб охранник, вошел контингент численностью в 800 военных и полицейских.

Около 1100 военнослужащих и стражей порядка провели операцию в тюрьме города Эсмеральдас, который считают одним из самых опасных в стране.

Беспорядки в Эквадоре начались после серии бунтов в пенитенциарных учреждениях и побега из тюрем лидеров крупнейших группировок.

Девятого января в стране было объявлено чрезвычайное положение. После этого в Эквадоре произошло несколько вооруженных нападений, и захват телеканала в прямом эфире. Тогда президент Дэниэль Нобоа распорядился уничтожить все бандитские группировки и заявил, что страна находится в режиме "внутреннего вооруженного конфликта".

Согласно последнему отчету правительства, на фоне ЧП арестовано 1105 человек, 94 из них - за терроризм.