Инфантино призвал к строгим санкциям после расистских выкриков в адрес Меньяна

В европейском футболе произошел еще один скандал на почве расизма. Международная федерация футбола предлагает принять жесткие меры.
Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал автоматически засчитывать техническое поражение командам, болельщики которых будут выкрикивать с трибун расистские оскорбления в адрес их соперников. Заявление прозвучало после произошедших в субботу инцидентов на матчах итальянских клубов "Удинезе"- "Милан" и английских клубов "Шеффилд Уэнсдей" и "Ковентри Сити".
Расистские оскорбления звучали в адрес полузащитника "Ковентри Сити" Кейси Палмера и вратаря "Милана" Майка Меньяна.
Майк Меняьн, вратарь "Милана":"Это то, чего не должно существовать в мире футбола, но, к сожалению, это происходит уже много лет".
По мнению исполнительного директора Европейской сети организаций против дискриминации в футболе и обществе, проявление расизма свойственно итальянскому футболу.
Пиара Повар, исполнительный директор Fare Network:"Не забывайте, что у нас в Италии ультраправое правительство, для которого подобные вопросы не являются приоритетными. Иногда можно понять, в каком замешательстве фанаты. Футболисты говорят, чтобы их не подвергали оскорблениям на расовой почве. Затем правительство заявляет, что миграция - это плохо. Мигрантов демонизируют каждую неделю".
На фоне расистского скандала "Милан" на день отказался от постов в соцсетях. "После неприемлемых событий, случившихся во время матча с "Удинезе", "Милан" решил ничего не публиковать в соцсетях в поддержку Майка Меньяна и борьбы против расизма", – сказано в сообщении клуба.