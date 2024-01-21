Шестилапой собаке удалили лишнюю пару конечностей

By Euronews

Спаниэля с врожденным дефектом нашли на парковке и назвали Ариэль, как и известную Русалочку

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Британские ветеринары успешно провели уникальную операции по удалению лишней пары конечностей у собаки. Спаниель, родившийся с несколькими врожденными дефектами, был найден в сентябре выброшенным на парковке. Приют Greenacres Rescue ept назвал Ариэль, по аналогии с известной Русалочкой, "потому что дополнительный придаток с двумя лапами на конце напоминал ласту".

Новым владельцам удалось собрать 15 000 фунтов на операцию, которая вернула ей нормальный вид. В субботу она была выписана из послеоперационной клиники. Владельцы сообщают, что "она прекрасно себя чувствует" и не испытывает никаких проблем с передвижением на четырех лапах, поскольку лишние конечности все равно оказались бесполезными.