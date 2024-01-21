EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Шестилапой собаке удалили лишнюю пару конечностей

Шестилапой собаке провели уникальную операцию
Шестилапой собаке провели уникальную операцию Авторское право Vicki Black/AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Спаниэля с врожденным дефектом нашли на парковке и назвали Ариэль, как и известную Русалочку

РЕКЛАМА

Британские ветеринары успешно провели уникальную операции по удалению лишней пары конечностей у собаки. Спаниель, родившийся с несколькими врожденными дефектами, был найден в сентябре выброшенным на парковке. Приют Greenacres Rescue ept назвал Ариэль, по аналогии с известной Русалочкой, "потому что дополнительный придаток с двумя лапами на конце напоминал ласту".

Новым владельцам удалось собрать 15 000 фунтов на операцию, которая вернула ей нормальный вид. В субботу она была выписана из послеоперационной клиники. Владельцы сообщают, что "она прекрасно себя чувствует" и не испытывает никаких проблем с передвижением на четырех лапах, поскольку лишние конечности все равно оказались бесполезными.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Риши Сунак привез в Киев новый пакет военной помощи

"Я хочу домой". Британский подросток, пропавший 6 лет назад, найден во Франции

Сунак защитил в Палате общин свой законопроект об высылке мигрантов в Руанду

Собаки Великобритания домашние животные Наука