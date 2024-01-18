Франция наращивает производство оружия для Украины

Франция намерена поставить Киеву дополнительные артиллерийские системы Caesar и ускорить производство оружия, чтобы избежать истощения собственных военных запасов, заявил министр обороны Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.
“Процесс передачи материальных средств, изъятых из армейских запасов, подходит к концу, - пояснил Лекорню. - Отныне решение состоит в том, чтобы напрямую связать французскую оборонную промышленность с украинской армией” в контекте продолжающихся усилий по противостоянию российскому вторжению.
Париж начал кампанию по финансированию поставок 78 самоходных 155-мм гаубиц Caesar в этом году. Украина уже оплатила шесть единиц оружия, Франция предоставит 50 млн евро на поставку еще 12 единиц, уточнил Лекорню. По словам министра, Париж намерен собрать 280 млн евро совместно с другими союзниками Украины для оплаты 60 гаубиц.
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в брифинге французского министра оборона по видеосвязи. “Нехватка боеприпасов и ракетный голод - это очень реальная, насущная проблема", заявил он.
Французский министр также сообщил, что будут увеличены поставки снарядов для Украины. По словам Лекорню, с этого месяца Париж будет поставлять 3000 снарядов для 155-мм пушек в месяц (для сравнения: в начале войны Франция поставляла 1000 снарядов в месяц, а с апреля прошлого года - 2000).
Французскому производителю Nexter раньше требовалось 30 месяцев, чтобы произвести одну гаубицу Caesar. Теперь же требуется вдвое меньше времени, сказал Лекорню в интервью Le Parisien. По мнению аналитиков, Caesar входит в число поставляемых Западом артиллерийских систем, благодаря которым украинские расчёты получили тактическое преимущество над российскими артиллерийскими батареями, использующими старые системы советской разработки.