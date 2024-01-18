Франция наращивает производство оружия для Украины

By Euronews и AP

Франция намерена поставить Киеву дополнительные артиллерийские системы Caesar и ускорить производство оружия, чтобы избежать истощения собственных военных запасов, заявил министр обороны Себастьен Лекорню в интервью газете Le Parisien.

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“Процесс передачи материальных средств, изъятых из армейских запасов, подходит к концу, - пояснил Лекорню. - Отныне решение состоит в том, чтобы напрямую связать французскую оборонную промышленность с украинской армией” в контекте продолжающихся усилий по противостоянию российскому вторжению.

Париж начал кампанию по финансированию поставок 78 самоходных 155-мм гаубиц Caesar в этом году. Украина уже оплатила шесть единиц оружия, Франция предоставит 50 млн евро на поставку еще 12 единиц, уточнил Лекорню. По словам министра, Париж намерен собрать 280 млн евро совместно с другими союзниками Украины для оплаты 60 гаубиц.

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в брифинге французского министра оборона по видеосвязи. “Нехватка боеприпасов и ракетный голод - это очень реальная, насущная проблема", заявил он.

Реальность этой войны такова, что Россия значительно численно превосходит нас в ходе ежедневных артиллерийских обстрелов, выпуская в пять, десять раз больше артиллерийских снарядов, в зависимости от района линии фронта и стадии боевых действий. Нехватка боеприпасов, дефицит снарядов - это очень реальная и насущная проблема, с которой в настоящее время сталкиваются наши вооруженные силы. Нам нужно найти способ решить её сообща. Увеличение возможностей нашей артиллерии повысит нашу безопасность Рустем Умеров министр обороны Украины

Французский министр также сообщил, что будут увеличены поставки снарядов для Украины. По словам Лекорню, с этого месяца Париж будет поставлять 3000 снарядов для 155-мм пушек в месяц (для сравнения: в начале войны Франция поставляла 1000 снарядов в месяц, а с апреля прошлого года - 2000).

Французскому производителю Nexter раньше требовалось 30 месяцев, чтобы произвести одну гаубицу Caesar. Теперь же требуется вдвое меньше времени, сказал Лекорню в интервью Le Parisien. По мнению аналитиков, Caesar входит в число поставляемых Западом артиллерийских систем, благодаря которым украинские расчёты получили тактическое преимущество над российскими артиллерийскими батареями, использующими старые системы советской разработки.