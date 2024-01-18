Эстония предписывает митрополиту Евгению покинуть страну до 6 февраля

By Euronews и EBU

Эстония предписывает митрополиту Русской православной церкви Евгению (в миру Валерию Решетникову) покинуть страну до 6 февраля. Власти решили не продлевать его вид на жительство.

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Эстония предписывает митрополиту Русской православной церкви Евгению (в миру Валерию Решетникову) покинуть страну к 6 февраля. Власти решили не продлевать его вид на жительство: министр внутренних дел считает, что деятельность митрополита Таллинского и всея Эстонии представляет "угрозу национальной безопасности".

Представители Министерства внутренних дел и Службы внутренней безопасности Эстонии (ISS) заявили, что неоднократно встречались с Решетниковым и объясняли, что он должен прекратить оправдывать кремлевский режим и военные действия РФ в своих публичных заявлениях. Но, несмотря на предупреждения, тот "не изменил поведения", которое признано "несовместимым с ценностями Эстонии и правовой средой".

Опасность, о которой мы говорим, никоим образом не связана с церковью, она связана с конкретным человеком. Речь не идёт о религиозном движении в целом или о верующих, мы не видим здесь проблемы Индрек Ару начальник Эстонской пограничной охраны

Сам митрополит отрицает, что представляет угрозу для Эстонии.

Я против всякой войны. Поэтому все сказано, в этих посланиях всё заявлено, так что ничего нового здесь добавить не могу Евгений митрополит Таллинский и всея Эстонии

У Решетникова был краткосрочный вид на жительство в Эстонии. Последний раз его продлили два года назад, непосредственно перед началом полномасштабной агрессии России в Украине.