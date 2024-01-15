В Москве ненадолго задержали активистку движения "Путь домой"

By Euronews

Участницу движения "Путь домой" Марию Андрееву задержала полиция за одиночный пикет. Женщину отпустили после проверки документов.

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В Москве группа жен мобилизованных на войну в Украине провела традиционную акцию с возложением цветов к Вечному огню в Александровском саду.

Активистки движения "Путь домой" требуют от властей вернуть мобилизованных с фронта. Одну из участниц движения Марию Андрееву задержала полиция. Проверив уженщины документы, ее отпустили.

Журналист:"За что задержали?"

Мария Андреева:"За одиночный пикет.__"Наши парни на фронте рвут ж... за эту власть, а она задеживает жену мобилизованного".

По словам участников движения "Путь домой", возложение цветов стало сейчас единственной легальной формой протеста.

Акции проходят не только в российской столице, но и Санкт-Петербурге, Воронеже, и других городах.

Осенью прошлого года телеграм-канал жен мобилизованных опубликовал манифест и петицию против бессрочной мобилизации. Авторы обращения назвали мобилизцию "страшной ошибкой".