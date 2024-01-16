В Воронеже введен режим ЧС после атаки дронов

By Euronews

В ночь на вторник Воронеж подвергся атаке БПЛА. Миноблроны РФ заявило, что сбито пять украинских дронов, перехвачено три.

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В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Ранее минестерство обороны России заявило, что в ночь на вторник над Воронежской областью было сбито пять украинских дронов, перехвачено три, а над Белгородской областью перехвачено четыре беспилотника.

Губернатор Воронежской области сообщил, что повреждены тридцать пять квартир в жилых домах. В результате падения обломков пострадала десятилетняя девочка. Ей была оказана медицинская помощь.

О сбитом украинском БПЛА заявил и губернатор Брянской области.