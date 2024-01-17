Фон дер Ляйен – Мелони: "Мы поможем вам встать на ноги"

Глава Еврокомиссии объявила о выделении пакета помощи в размере 1,2 млрд евро на ликвидацию последствий весенних наводнений. Перевод дополнительных средств стал возможен благодаря пересмотру статей расходов итальянского Нацфонда.
Спустя восемь месяцев после разрушительных наводнений в регионе Эмилия-Романья Италия и ЕС согласовали очередной пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.
Деньги на восстановление будут выделены из национального фонда, который является частью программы Евросоюза и изначально предназначался для реанимации экономики после пандемии.
Урсула фон дер Ляйен встретилась с Джорджей Мелони в городе Форли, наиболее пострадавшем от удара стихии прошлой весной.
Деньги есть
"Держитесь"(Tin bota)", – заявила глава Еврокомиссии на местном диалекте романьоло.
Средства, которые, по словам итальянского премьера, будут направлены на гидрозащиту и ремонт дорог, разделят между собой регионы Эмилия-Романья, Тоскана и Марке.
На местах чиновники и жители пострадавших районов не уверены, что все сроки будут соблюдены и что для реализации проектов хватит рабочих рук.