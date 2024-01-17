Фон дер Ляйен – Мелони: "Мы поможем вам встать на ноги"

Глава Еврокомиссии объявила о выделении пакета помощи в размере 1,2 млрд евро на ликвидацию последствий весенних наводнений. Перевод дополнительных средств стал возможен благодаря пересмотру статей расходов итальянского Нацфонда.

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Спустя восемь месяцев после разрушительных наводнений в регионе Эмилия-Романья Италия и ЕС согласовали очередной пакет помощи в размере 1,2 млрд евро.

Деньги на восстановление будут выделены из национального фонда, который является частью программы Евросоюза и изначально предназначался для реанимации экономики после пандемии.

Урсула фон дер Ляйен встретилась с Джорджей Мелони в городе Форли, наиболее пострадавшем от удара стихии прошлой весной.

Европейский союз с вами с первого дня. Мое послание таково: мы и впредь будем с вами, в долгосрочной перспективе. Мы поможем вам встать на ноги, стать более стойкими, например, укрепить жилой фонд или отремонтировать объекты инфраструктуры. Урсула фон дер Ляйен глава ЕК

Деньги есть

"Держитесь"(Tin bota)", – заявила глава Еврокомиссии на местном диалекте романьоло.

Средства, которые, по словам итальянского премьера, будут направлены на гидрозащиту и ремонт дорог, разделят между собой регионы Эмилия-Романья, Тоскана и Марке.

На местах чиновники и жители пострадавших районов не уверены, что все сроки будут соблюдены и что для реализации проектов хватит рабочих рук.