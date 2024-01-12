Италия: экс-глава МВД Сальвини снова предстал перед судом

В Палермо возобновились слушания по делу Open Arms. Бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвиняют в незаконном удержании мигрантов и превышении властных полномочий.
В Италии возобновился процесс против Маттео Сальвини. Ныне вице-премьер и министр инфраструктуры дал показания в суде Палермо по делу Open Arms. Сальвини обвиняют в незаконном удержании 147 мигрантов и превышении властных полномочий в период нахождения на посту главы МВД.
Факты относятся к августу 2019 года. Тогда Сальвини запретил судну НПО Open Arms c нелегалами на борту входить в итальянские порты.
Сальвини настаивает на том, что защищал национальные интересы страны и ЕС. Он заявляет, что политика правительства была направлена на борьбу с незаконной перевозкой людей. Сальвини указал, что за время его работы на посту министра внутренних дел количество прибывающих в Италию мигрантов морским путем сократилось на 90%. Если Сальвини признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Основатель организации Open Arms Оскар Кампс настроен критически. "Разве достойно министра демократической республики заставлять 160 уязвимых людей, включая женщин и детей, ждать 19 дней, прежде чем они смогут получить необходимое лечение в ближайшем порту высадки? Мы считаем, что нет. До завтра в суде!" - написал Кэмпс в соцсетях накануне заседания суда.
В пятницу 12 января Кампс сказал репортерам, что надеется на торжество справедливости и что Сальвини ответит за последствия своих действий.