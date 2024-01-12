Италия: экс-глава МВД Сальвини снова предстал перед судом

By Euronews

В Палермо возобновились слушания по делу Open Arms. Бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвиняют в незаконном удержании мигрантов и превышении властных полномочий.

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В Италии возобновился процесс против Маттео Сальвини. Ныне вице-премьер и министр инфраструктуры дал показания в суде Палермо по делу Open Arms. Сальвини обвиняют в незаконном удержании 147 мигрантов и превышении властных полномочий в период нахождения на посту главы МВД.

Факты относятся к августу 2019 года. Тогда Сальвини запретил судну НПО Open Arms c нелегалами на борту входить в итальянские порты.

Горжусь тем, что я сделал Маттео Сальвини бывший глава МВД Италии

Сальвини настаивает на том, что защищал национальные интересы страны и ЕС. Он заявляет, что политика правительства была направлена на борьбу с незаконной перевозкой людей. Сальвини указал, что за время его работы на посту министра внутренних дел количество прибывающих в Италию мигрантов морским путем сократилось на 90%. Если Сальвини признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сальвини должен нести отвестственность за свои действия Оскар Кэмпс Основатель Open Arms

Основатель организации Open Arms Оскар Кампс настроен критически. "Разве достойно министра демократической республики заставлять 160 уязвимых людей, включая женщин и детей, ждать 19 дней, прежде чем они смогут получить необходимое лечение в ближайшем порту высадки? Мы считаем, что нет. До завтра в суде!" - написал Кэмпс в соцсетях накануне заседания суда.

В пятницу 12 января Кампс сказал репортерам, что надеется на торжество справедливости и что Сальвини ответит за последствия своих действий.