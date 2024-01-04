Итоговая пресс-конференция Мелони: борьба с нелегальной иммиграцией - один из приоритетов

By Euronews

Глава итальянского правительства на пресс-конференции по итогам года рассказала о том, как сдержать потоки нелегалов, и о планах на европейские выборы

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции, посвященной окончанию года, заявила своим партнерам по Евросоюзу, что для сдерживания миграционных потоков из африканских стран необходима не столько благотворительность, сколько крепкое партнерство в сочетании со стратегическими инвестициями в эти страны.

"Традиционная итоговая пресс-конференция премьер-министра Италии переносилось дважды и вот сегодня, наконец, состоялась, - передает из Рима корреспондент Euronews Джорджа Орланди. - Задержка была связана с тем, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони в последнее время испытывает ряд проблем со здоровьем. Сегодня премьеру предстояло ответить на ряд вопросов. Общение с прессой длилось почти 3 часа и затронуло самые актуальные темы - от состояния экономики Италии до следующих европейских выборов. Джорджа Мелони объяснила, что еще не решила, будет ли она участвовать в этих выборах. Она также сказала, что исключает возможность создания коалиции с левыми партиями.

Затем она обратилась к кризису мигрантов, который является очень чувствительной темой в Италии, учитывая тот факт, что страна уже давно находится на переднем крае борьбы с нелегальной иммиграцией.

Она заявила, что пока не удовлетворена результатами, которых добилось ее правительство, и что еще многое предстоит сделать. И сказала, что решение проблемы заключается в возможности инвестировать больше ресурсов в экстернализацию пограничного контроля, особенно когда речь идет о создании новых партнерств с Африкой. По ее словам, Африка станет главной темой, которая будет обсуждаться на следующем саммите G7, который пройдет под председательством Италии.

Мелони также коснулась новой конституционной реформы, которую недавно предложило ее правительство и которая обсуждается в парламенте. По ее словам, реформа не изменит роль главы государства, а скорее позволит будущему итальянскому правительству продержаться дольше".