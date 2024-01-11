ЮАР подала иск о "геноциде" против Израиля: в чём суть дела?

Международный суд ООН рассматривает жалобу ЮАР о "нарушении" Конвенции о предупреждении геноцида в ходе войны в Газе. Что ждать от процесса? Как это скажется на поддержке Израиля на Западе?

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Международный суд ООН проводит первые слушания по иску ЮАР, обвинившей Израиль в нарушении Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав правительство Нетаньяху немедленно прекратить боевые действия в палестинском анклаве.

Слушания, назначенные на 11 и 12 января, – серьёзный репутационный вызов для еврейского государства. Впервые за десятилетия бойкота главного суда ООН Израиль согласился защищать себя перед коллегией из 15 судей во Дворце мира в Гааге.

ЮАР требует "чрезвычайных мер", Израиль говорит о "кровавом навете"

ЮАР подала иск в Международный суд в конце декабря, утверждая, что Израиль совершил "акты геноцида" в Газе во время объявленной им войны против ХАМАС.

В рамках своего искового заявления Претория также просит суд определить, соответствует ли ситуация принципу prima facie, который касается "очевидных случаев", когда достаточно одного лишь заявления аргументов без предоставления доказательств.

По сути, речь о том, постановит ли суд запретить любые операции ЦАХАЛ на время рассмотрения дела или нет.

Руководство ЮАР утверждает, что Израиль нарушил свои обязательства по Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В 84-страничном документе, поданном в суд этой страной, Израиль обвиняется в совершении в Газе действий, которые "носят геноцидальный характер, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы".

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, с начала конфликта в результате израильских ударов погибли более 22 000 палестинцев – большинство из них женщины и дети. Война вспыхнула после нападения ХАМАС на израильские кибуцы и музыкальный фестиваль 7 октября, в результате которого были убиты 1200 человек, в основном мирные жители.

"Израиль с отвращением отвергает кровавый навет, распространённый Южной Африкой в своём заявлении в Международный суд (МС). Утверждения Южной Африки не имеют ни фактической, ни правовой основы и представляют собой отвратительную и пренебрежительную эксплуатацию Суда", – заявил представитель МИД еврейского государства Лиор Хайат, добавив, что ЮАР "сотрудничает с террористической организацией, которая призывает к уничтожению государства Израиль".

Как будет защищаться Израиль?

"Геноцидальный умысел" – а это очень специфическая характеристика, без которой преступление не может быть признано геноцидом – в этой ситуации "может быть подкреплён моделью поведения израильских военных, а также несколькими публичными заявлениями ряда официальных лиц", – заявила Euronews Мария Вараки, преподаватель международного права факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Но именно этот аспект Израиль, скорее всего, будет оспаривать, считает Алонсо Гурменди Дункельберг, преподаватель международных отношений в Королевском колледже.

"Для установления факта геноцида преступление должно быть совершено с конкретным намерением уничтожить людей за принадлежность к группе, уничтожить группу как таковую", – отметил эксперт в интервью Euronews.

"И это самая сложная часть, на которой, как я ожидаю, сосредоточится защита Израиля. Он будет либо утверждать, что не совершает сам акт, либо утверждать, что не создавал условий, делающих Газу непригодной для жизни, подчеркивая, что пропускал грузовики с гуманитарной помощью", – добавил он.

Израильские солдаты возле больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, 22 ноября 2023 года. AP Photo/Victor R. Caivano, File

Сколько времени потребуется МС для принятия решения?

На слушаниях 11 и 12 января дело не будет рассматриваться по существу, речь лишь будет идти о требовании ЮАР приостановить военные операции в срочном порядке. По мнению экспертов, решение по обеспечительным мерам может быть вынесено уже через несколько недель.

"Если суд будет следовать тому, что он делал при рассмотрении предыдущих исков Гамбии к Мьянме и Украины к России – в обоих случаях истцы ссылались на Конвенцию о геноциде – я ожидаю, что через пару недель суд удовлетворит запрос ЮАР", – заявил Вараки.

Разбирательства по существу могут растянуться на многие годы.

Что будет означать обвинительный приговор для Израиля?

Важно отметить, что МС ООН – высший судебный орган в мире – не может сам по себе заставить государства исполнять его решения, но у его вердиктов всё же огромное символическое значение.

Обвинительный приговор по делу о геноциде окажет влияние на положение Израиля на международной арене.

"Конвенция о геноциде касается того, что называют преступлением преступлений. Вот почему истцы добиваются приговора, – отмечает Вараки. – Я говорю не только об этом деле. В целом, многие считают, что это худший приговор в истории".

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Несмотря на то, что по закону Израиль обязан проследить за выполнением временных обеспечительных мер, то есть прекратить военные действия, если суд удовлетворит это требование ЮАР, может быть попросту проигнорировано.

Были прецеденты, напоминает Алонсо Гурменди Дункельберг, когда решения не выполнялись, в том числе Соединёнными Штатами. Россия также не остановила боевые действия в Украине на время разбирательства.

"Проблема в том, – сетует эксперт, – что у нас нет международной полиции, которая могла бы постучать в вашу дверь и сказать: "Вы нарушаете постановление судьи, вы арестованы за неуважение к суду" или что-то в этом роде. Так что всё зависит от того, что могут сделать другие государства и что они делают".

"Если предположить, что Израиль не выполнит указание суда, – это не гарантированно, еврейское государство может и подчиниться суду – другие государства смогут оказать давление", – подытожил он.

Обвинительный приговор может ослабить поддержку действий Израиля в Газе со стороны западных союзников.