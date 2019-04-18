Нотр-Дам: спасённые и сгоревшие сокровища

Последствия разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери сложно было оценить в ближайшие после трагедии часы. Французские власти продолжают подсчитывать масштабы ущерба, нанесенного внутреннему убранству храма.

Несмотря на то, что осмотр структуры стен и внутренних помещений будет продолжаться, власти уверены, что основной каркас здания достаточно прочен. Однако в пламени, на тушение которого потребовалось 15 часов, были утеряны готический дубовый каркас над средокрестием (точкой, где неф собора пересекается с трансептом) и венчавший его остроконечный шпиль.

Мы составили список объектов, пострадавших во время пожара и тех, что огонь пощадил. В отношении некоторых сокровищ собора власти до сих пор оценивают ущерб, поскольку их состояние после пожара остаётся неизвестным.

Сокровища Нотр-Дама: что спасено и что утрачено? Euronews

Элементы, не тронутые огнём

Каркас, фасад и башни

По словам представителей власти, основная конструкция собора не пострадала от огня. Пожарные и инженеры, тем не менее, продолжают оценивать уязвимость здания на предмет возможного обрушения верхних элементов стен.

Большой колокол

Это самый тяжелый и большой из церковных колоколов, который располагается в южной башне. Он уникален ещё и тем, что это единственный из колоколов, переживший французскую революцию 1789 года, во время которой собор был опустошён. Несмотря на пожар большой колокол остался в целости и сохранности. Отлитый более 300 лет назад, он весит больше 13 тонн и звонит только по особым случаям.

Терновый венец

Одна из самых ценных реликвий католической церкви - Терновый венец Христа - не пострадала в огне: венец был оперативно эвакуирован пожарной бригадой, тушившей пламя внутри собора. Считается, что Терновый венец был надет на голову Иисуса Христа перед восшествием на Голгофу.

Терновый венец в золотом окладе Reuters

Туника Святого Людовика

Туника, которую, как утверждается, носил король Франции Людовик IX, канонизированный после смерти, также не пострадала. Именно Святому Людовику от императора Византии достался Терновый венец Христа.

Другие католические реликвии

Фрагмент креста, на котором, как полагают, был распят Иисус, а также один из гвоздей числятся среди важных католических реликвий, которые хранятся в Нотр-Даме. По данным властей, эти и другие сокровища сохранены и временно переданы в музей Лувра.

Картины

Несколько картин, в том числе коллекция так называемых "Майских росписей", подаренная Нотр-Даму гильдией парижских ювелиров (конца XVII - начала XVIII вв.), были спасены и перевезены в безопасное место.

Состояние каких сокровищ под вопросом

Главный алтарь собора

Главный алтарь Нотр-Дама, расположенный на хорах, был установлен в 1856 году во время серии реставрационных работ. За алтарем стоит статуя Богородицы Скорбящей с телом Иисуса на коленях, встречая всех, кто входит в собор.

Судя по фотографиям, сделанным после пожара, алтарь, статуя Девы Марии и алтарный крест не пострадали от огня. Однако в ходе более детального осмотра станет ясно, был ли нанесен какой-либо ущерб этим объектам.

Алтарная часть Нотр-Дама Reuters

Большой орган собора

Точное состояние большого органа собора после пожара неизвестно.

Бертран Каттьо, реставратор-органист, в чьи обязанности входит забота об этом бесценном произведении искусства, рассказал агентству AFP, что пережившему века инструменту нанесён некоторый ущерб. Но "ничего катастрофического", - добавил Каттьо. - Орган "не пострадал от пламени пожара, хотя он был поврежден из-за инфильтрации воды, бившей из пожарных шлангов, но не катастрофически".

Западная, северная и южная "розы"

Витражные окна в форме огромных роз, относящиеся к сокровищам собора, возможно, были несколько повреждены в результате пожара. Их нынешнее состояние пока точно не известно.

Витражные "Розы" XIII века расположены на северном, южном и западном фасадах Нотр-Дама.

Вид "западной розы" изнутри собора Reuters

Утерянные элементы собора Парижской Богоматери

Средневековая крыша и её дубовая основа

Дубовую основу, на которую опирался шпиль собора, прозвали "лес". Она, фактически, и содержала в себе целую средневековую дубовую рощу. Готическое сооружение было мало заметно посетителям собора. Гигантская дубовая рама, установленная в 1220 году, состояла из разноразмерных балок из разных пород деревьев. Несмотря на то, что некоторые балки были заменены при реставрации в XIX веке, некоторые из первоначальных дубовых основ также оставались в раме.

"Лес" был полностью уничтожен пламенем в понедельник, 15 апреля. Обвалилось также средокрестие на пересечении трансепта и хоров.

Урон от пожара в Нотр-Даме 15 апреля 2019 г. Reuters

Шпиль

Шпиль собора возвышался над его центральной частью и был установлен в 1859 году на месте старого шпиля, сломанного почти 80 годами ранее. У основания шпиля было установлено 16 медных статуй святых, которые, по счастливому стечению обстоятельств, были сняты на прошлой неделе для проведения реставрационных работ и, таким образом, спасены от пожара.

Петух, украшавший вершину шпиля, был найден в обломках, как подтвердил во вторник министр культуры Франции. Находке порадовался в "Твиттере" глава Французской строительной федерации Жак Шаню.