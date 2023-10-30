На Мальте обсудили украинскую "формулу мира"

By Euronews

Саммит на Мальте стал третьей встречей для обсуждения предложенной Владимиром Зеленским "формулы мира" — после Копенгагена и Джидды. С каждым форумом количество участвующих стран увеличивается.

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"Ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины", — заявил президент страны Владимир Зеленский после завершения мирного саммита на Мальте. Двухдневный форум стал третьей встречей для обсуждения предложенной Киевом "формулы мира". По его итогам стороны подписали "базовое и единое" заявление.

В этот раз на переговоры приехали делегации из 66 стран — в полтора раза больше, чем было на предыдущем саммите в Джидде. Полный список участников не обнародован, но сообщается, что к обсуждениям плана по окончанию войны впервые присоединилась Армения. В отличие от встречи в Саудовской Аравии на Мальте не было представителей Китая — Пекин отклонил приглашение. Россия не была приглашена вовсе, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мероприятие "откровенно антироссийским событием".

Как сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, на саммите обсуждались пять из десяти пунктов, по версии Владимира Зеленского необходимых для окончания войны: ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, а также восстановление территориальной целостности Украины и освобождение пленных.

Одним из обсуждаемых предложений стала идея Канады создать международную коалицию, которая будет способствовать возвращению в Украину принудительно вывезенных на территорию России детей.

Ситуация на фронте

Между тем российская армия наращивает интенсивность атак на фронте: как пишет газета The Sunday Times, Москва, вероятно, начала зимнее авиационное наступление. Основные боевые действия сосредоточены на авдеевском и купянском направлениях, а Авдеевка "становится вторым Бахмутом".

Аналитики также сообщают о слухах о расколе мнений между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Якобы Залужный считает, что украинской армии необходимо сосредоточиться на удержании уже занятых позиций и готовиться к новому контрнаступлению в 2024 году, а Зеленский настаивает на более активных действиях уже сейчас.

Транзит российского газа

Тем временем "Нафтогаз" объявил, что не будет продлевать договор о транзите российского газа через Украину. По словам главы украинской госкомпании Алексея Чернышева, Киев не стал разрывать контракт досрочно, так как европейские страны нуждались в газе из России.

"Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям", — заявил он в интервью "Радио Свобода".

Контракт между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" на транзит газа истекает 31 декабря 2024 года.