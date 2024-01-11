Франция: министрам раздали портфели, не обошлось без сюрпризов

"Мне нужны действия, действия, действия" и "результаты, результаты, результаты", – заявил Габриэль Атталь через несколько минут после оглашения списка министров. В правительство возвращается саркозистка Рашида Дати. Экс-партнёр премьера Стефан Сежурне возглавит французскую дипломатию.

РЕКЛАМА

После нескольких дней ожидания в Елисейском дворце объявили состав нового французского правительства во главе с Габриэлем Атталем.

В нём всего 14 имён: свои посты сохранили такие тяжеловесы, как Эрик Дюпон-Моретти (Минюст), Жеральд Дарманен (МВД) и Брюно Ле Мэр (Министерство экономики и финансов). Последние два, по словам обозревателям, сами были не прочь занять кресло премьера. Теперь они продолжат работу под руководством 34-летнего Атталя.

Главным сюрпризом стало назначение Рашиды Дати, фигуры французских правых, на пост министра культуры.

Бывшая соратница Николя Саркози, который в своё время доверил ей министерство юстиции, мэр фешенебельного VII округа Парижа, лидер оппозиции в городском совете Парижа заслужила в политических кругах прозвище "киллер".

Дати тут же исключили из правой партии "Республиканцы", по словам её лидера, Эрика Сьотти, представитель оппозиции не может принимать участие в правительстве макронистов.

Некоторые ключевые министры уже давно перешли в президентское большинство из "Республиканцев". Сама политическая философия Макрона (и Атталя) – перенимать на свою сторону политиков как с правого, так и с левого флангов, хотя за последние годы макронистов с левыми взглядами в правительстве почти не осталось, но они всё ещё есть среди парламентариев.

Сенсационное назначение Дати вызвало шквал реакций французских политиков.

"Вчера она яростно критиковала Макрона, а сегодня Рашида Дати примкнула к нему", – заявили в ультраправом "Национальном объединении".

Представители левых партий делают акцент на том, что с 2021 года она находится под следствием по обвинению в "пассивной коррупции", "пассивной торговле влиянием" и "сокрытии злоупотребления властью" в рамках расследования её консалтинговых услуг бывшему главе альянса Renault-Nissan Карлосу Гону.

Сторонние наблюдатели отмечают, что Дати никогда не была связана с культурой, а в этом министерстве за чуть больше чем четверть века сменилось 10 руководителей, не оставив особого следа.

В правительство также вошла Катрин Вотрен, совмещающая портфели министра здравоохранения и труда. Правому политику прочили премьерское кресло ещё в 2022 году, но Эммануэль Макрон тогда выбрал Элизабет Борн с левым бэкграундом.

Союз в центре власти

На посту главы МИД Катрин Колонна сменит Стефан Сежурне, один из ближайших соратников Макрона, лидер президентской партии "Возрождение" и председатель фракции центристов в Европарламенте.

Брюссельский лоббист интересов президента и нынешний премьер были в гражданском браке, в последние часы СМИ говорят о том, что союз был расторгнут.

Их отношения стали достоянием общественности, когда Атталь только вошёл в правительство Макрона в 2018 году.

Для французской исполнительной власти это не первый случай, когда бывшие партнёры работали в одной команде. Так, экс-кандидат в президенты Сеголен Руаяль была министром окружающей среды и энергетики при Франсуа Олланде.