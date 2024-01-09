By Euronews

Новому главе французского правительства 34 года. Он - один из ближайших соратников Макрона. В правительстве Элизабет Борн он занимал должность министра национального просвещения.

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Габриэль Атталь, министр национального просвещения в правительстве Элизабет Борн, назначен новым премьер-министром Пятой республики. Соответствующий указ подписал президент Франции Эммануэль Макрон.

Атталю 34 года, он - один из ближайших соратников Макрона и, по мнению многих экспертов, рассматривается им как потенциальный преемник на президентском посту.

Атталь также, как отмечают французские СМИ - первый открытый гей на посту главы правительства Франции. Он живёт в гражданском браке со Стефаном Сежурне, депутатом Европарламента от макронистской партии "Республика на марше!" (теперь - "Возрождение"). В 2018 году его "аутил" в Twitter бывший одноклассник Хуан Бранко.

За время своей политической карьеры Атталь не раз становился объектом антисемитских и гомофобных высказываний в социальных сетях. Сам он говорил, что получает "ведра помоев" от интернет-троллей по поводу своей идентичности.

Элизабет Борн подала в отставку в понедельник. Она возглавляла кабинет министров Франции с мая 2022 года и провела в прошлом году крайне непопулярную пенсионную реформу, вызвавшую многочисленные акции протеста.