Макрон: "Новый закон об иммиграции - щит, в котором мы так нуждались"

By Euronews

"Результатом компромисса" и "щитом, в котором мы так нуждались" - назвал президент Франции спорный закон об иммиграции, принятый парламентом в среду.

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"Результатом компромисса" и "щитом, в котором мы так нуждались" - назвал президент Франции спорный закон об иммиграции, принятый парламентом в среду. В интервью Пятому телеканалу Эммануэль Макрон заявил, что закон необходим для сокращения нелегальной иммиграции, а также для облегчения интеграции прибывающих с документами.

"Мы - страна, которая всегда приветствовала и будет продолжать приветствовать женщин и мужчин, бегущих из своей страны из-за своей политической борьбы и потому, что они борцы за свободу. Франция - это убежище", сказал, в частности, Макрон.

Этот закон - щит, которого нам так не хватало. Его надо рассматривать вместе с европейским дополнением - решениями, которые были приняты в среду Евросоюзом. Они позволяют нам лучше защищать европейские границы, лучше регистрировать пребывающих, улучшить сотрудничество наших полиций и позволить высылать тех, кому отказано в пребывании, быстрее и в упрощённом порядке Эммануэль Макрон президент Французской республики

В ночь на среду нижняя палата французского парламента одобрила закон об иммиграции, текст которого доработала специальная комиссия. "За" проголосовали 349 депутатов Национальной ассамблеи из 573 присутствующих, "против" - 186.

Судьба закона об иммиграции обещает быть непростой

Федерация, объединяющая более 900 ассоциаций по защите интересов иностранцев, подаст жалобу в Конституционный совет в попытке отменить ряд мер. По мнению активистов, текст "не предписывает никакого контроля над иммиграцией", а, напротив, "представляет собой набор мер, радикально дестабилизирующих жизнь иностранцев".

Правительство голосом премьер-министра Элизабет Борн признало в среду, что некоторые положения могут противоречить Конституции. Вот почему текст будет передан конституционному совету уже в среду, заявил официальный представитель правительства Оливье Веран.

В Ренне несколько сотен человек вышли на улицы по призыву Всеобщей конфедерации труда, чтобы выразить протест против нового закона.

"У меня создаётся впечатление, что в стране раздувают расизм", - говорит эта манифестантка.

"Я думаю, что иммиграция обогащает страну. На моём транспаранте написано: "Крыша над головой - это право человека", - добавляет другой.

В интервью СМИ Софи Бине - лидер ВКТ, одного из крупнейших французских профсоюзов, призвала "к гражданскому сопротивлению этому закону", который пересматривает "республиканские принципы".

Текст, "нарушает многие принципы, на которых основана наша республика : равенство, уважение верховенства закона, солидарность и человечность", - говорится в заявлении Национальной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH).

Возмущение выразило и руководство одной из крупнейших благотворительных организаций Франции - Фонда аббата Пьера, который вместе с сорока ассоциациями секторов жилищного строительства и аварийного жилья осуждают "беспрецедентное посягательство на принцип солидарности, заключающийся в предоставлении жилья всем нуждающимся".

"Закон рискует загнать десятки тысяч дополнительных людей в трущобы, к торговцам сном, в недостойную среду обитания", - говорится в заявлении.