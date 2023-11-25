Годовщина Голодомора: "Мир должен наказать преступления прошлого"

В Киеве отмечают 90-ю годовщину Голодомора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен наказать преступления прошлого и настоящего.

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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой приняли участие в траурном мероприятии в Киеве, посвященном Дню памяти жертв Голодомора. Присутствовали также представители командования украинской армии и зарубежные гости.

В 1932-33 годах миллионы людей стали жертвами "Великого украинского голода", произошедшего во время правления советского диктатора Йосифа Сталина. Зеленский в обращении к нации призвал наказать виновников преступлений прошлого и остановить преступления настоящего.

"90 лет назад мир не мог видеть в полной мере, что происходит на самом деле. Сейчас нет тех, кто бы ни видел. Есть только те, кто выбирает не замечать. Их немного. И будет еще меньше. Правда прокладывает себе путь. На этом пути мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить нынешние преступления", - отметил глава государства.

Зеленский призвал сограждан зажечь свечи в память о жертвах. По его словам, пока украинцы зажигают свечи, память о предках не угаснет.

Голодомор признало геноцидом украинского народа 31 государство, 14 из них сделали это после полномасштабного вторжения России в Украину.