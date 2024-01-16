Мирный саммит по Украине примет Швейцария

Визит украинского президента в Берн. По просьбе Зеленского Швейцария проведёт глобальный мирный саммит по Украине.
Швейцария согласилась провести глобальный мирный саммит по Украине по просьбе президента Владимира Зеленского. Соглашение было достигнуто во время поездки украинского лидера в Берн, где его приветствовала президент Виола Амхерд.
Зеленский находится в Швейцарии для встречи с другими мировыми лидерами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я благодарен госпоже президенту и ее администрации за договоренность о том, что уже с завтрашнего дня наши команды начнут подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии на уровне лидеров", - сказал Зеленский.
"Мы хотим провести широкомасштабный саммит, в котором примет участие как можно больше стран, чтобы мы могли добиться успеха", - добавила Амхерд.
Подробностей о том, когда и где именно может состояться саммит, президенты не дали.
Нейтральная Швейцария и ранее выступала в качестве посредника в урегулировании конфликтов. Роль миротворца позволяет ей балансировать между Россией и Западом.
Во вторник Владимир Зеленский должен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Советники по национальной безопасности из 83 стран уже обсуждают украинский мирный план из 10 пунктов, в котором изложены условия Киева по прекращению войны с Россией.