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Первая видеосвязь с Навальным из колонии на Ямале

Акция в поддержку Навального в Берлине
Акция в поддержку Навального в Берлине Авторское право Paul Zinken/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
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Суд отклонил иск Навального к администрации предыдущей колонии. Накануне российский оппозиционер уже в 24-й раз попал в штрафной изолятор.

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Российского оппозиционера Алексея Навального впервые подключили под видеосвязи из колонии особо режима на Ямале, куда его недавно этапировали

По итогам заседания Ковровский городской суд в очередной раз отклонил иск политика к администрации колонии во Владимирской области, где он ранее находился в заключении. 

Накануне навального уже в 24-й раз отправили в штрафной изолятор, а поводом стал отказ оппозиционера представиться по правилам сотруднику колонии. 

В четверг 11 января Навального ждет очередное заседание суда с рассмотрением его иска.

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