Первая видеосвязь с Навальным из колонии на Ямале

By Euronews
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Суд отклонил иск Навального к администрации предыдущей колонии. Накануне российский оппозиционер уже в 24-й раз попал в штрафной изолятор.
Российского оппозиционера Алексея Навального впервые подключили под видеосвязи из колонии особо режима на Ямале, куда его недавно этапировали
По итогам заседания Ковровский городской суд в очередной раз отклонил иск политика к администрации колонии во Владимирской области, где он ранее находился в заключении.
Накануне навального уже в 24-й раз отправили в штрафной изолятор, а поводом стал отказ оппозиционера представиться по правилам сотруднику колонии.
В четверг 11 января Навального ждет очередное заседание суда с рассмотрением его иска.