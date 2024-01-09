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Южная Корея: собак запретят забивать на мясо

Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Депутаты парламента Южной Кореи приняли закон, запрещающий разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу.

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Парламент Южной Кореи одобрил законопроект, запрещающий разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу.

За убой собаки в целях получения ее мяса может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 миллионов вон. Это примерно 23 тысячи долларов.

Законопроект имеет переходный период в три года, в течение которых наказания не будут применяться.

Владельцам ферм и ресторанов также дадут несколько лет на то, чтобы закрыть бизнес или сменить сферу деятельности.

Местные СМИ отмечают, что наказания за употребление собачьего мяса законопроект не предусматривает.

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