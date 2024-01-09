В Германии создана новая партия, которую называют "пропутинской"

By Euronews

Новая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" планирует бороться за социальную справедливость, ужесточение миграционной политики и отмену антироссийских санкций

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Депутат немецкого Бундестага Сара Вагенкнехт объявила о создании новой партии. Она называется "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость".

В ходе учредительного заседания, которое прошло в Берлине, было заявлено о стремлении к социальной справедливости и ужесточению миграционной политики, а также о планах партии бороться против поставок оружия Украине и за отмену антироссийских санкций.

Издание Bild назвало политическую силу Вагенкнехт "новой пропутинской партией". Аналитики считают, что новое движение может привести к изменениям в политическом спектре Германии. Сама политик убеждена, что ее партии это под силу.

Как сообщила Вагенкнехт на специальной пресс-конференции, председателями новой политической силы будут два человека - она и ее бывшая коллега по Левой партии Амира Мохамед Али.

"Мы собираемся участвовать в выборах в Европарламент, а также в выборах в восточногерманских землях, - сказала Вагенкнехт. - К моему большому сожалению, в политическом спектре ФРГ нет партий, которые выступали бы за повышение зарплат, хорошие пенсии и укрепление социальных гарантий".

В конце октября Вагенкнехт объявила, что выходит из Левой партии и создает собственную политическую силу. Политик неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствует экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии.

В декабре прошлого года - то есть еще до официального учреждения партии - социологический институт INSA подсчитал, что Вагенкнехт может рассчитывать на поддержку 12% избирателей.