Атталь - надежда Макрона

By Euronews

Назначение на пост главы правительства молодого Габриэля Атталя во Франции воспринимают как попытку Эммануэля Макрона противостоять росту популярности ультраправых

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Новый премьер Франции принял бразды правления кабинетом министров. В ходе торжественной церемонии в Париже Габриэль Атталь сменил Элизабет Борн. 34-летний Габриэль Атталь - самый молодой премьер-министр за всю историю страны и первый открытый гей. Он пообещал уделять первостепенное внимание молодежи.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции: "Об этом говорили в последние часы, я читал и слышал это: самый молодой президент Республики в истории назначает самого молодого премьер-министра в истории. Я хочу видеть в этом только символ смелости и движения. Это также, и, возможно, прежде всего, символ доверия к молодым людям, поколению, которое заслуживает того, чтобы за него боролись без передышки".

Аналитики рассматривают смену президентом главы правительства как попытку противостоять ультраправым во Франции, которые набирают популярность в преддверии июньских выборов в Европарламент. Эммануэль Макрон надеется, что новый молодой премьер-министр поможет ему провести дальнейшие политические реформы в оставшийся период его президентства.