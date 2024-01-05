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Слуцкий и Даванков опередили Путина на регистрации в ЦИК

ЦИК определил первых "соперников" Владимира Путина на мартовских выборах.
ЦИК определил первых "соперников" Владимира Путина на мартовских выборах. Авторское право AP Photo/Alexander Zemlianichenko
By Alexander Kazakevich
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ЦИК определил первых "соперников" Владимира Путина на мартовских выборах. В том, что в итоге победителем объявят действующего президента, мало кто сомневается.

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Они опередили Путина: Центризбирком зарегистрировал первых двух кандидатов на выборы президента. Ими стали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков. 

Оба идут на выборы от парламентских партий, поэтому им не нужно было собирать подписи избирателей. Формально оппозиционные ЛДПР и недавно созданный проект "Новые люди" в значительной степени поддерживают политику "Единой России".

Свои документы в ЦИК уже подали ветеран КПРФ Харитонов и действующий президент Путин, который идёт на выборы уже в пятый раз. 

В отсутствии реальной оппозиции на выборы не допустили даже малоизвестных самовыдвиженцев, таких как ржевская журналистка Екатерина Дунцова. 

Электоральное мероприятие намечено на 15-17 марта, по задумке Кремля голосовать будут и на оккупированных территориях Украины.

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