Путин обещает не нападать на НАТО

By Euronews

Россия не собирается нападать на НАТО, войну в Украине развязали США, а Москве пришлось в нее втянуться - Владимир Путин выступил с новой порцией старых заявлений

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Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО, заверил во вторник Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны РФ. По его словам, тема "российской угрозы" якобы раскручивается США, которые, по версии президента России, опасаются потерять статус "хозяина" на Европейском континенте.

"Их очень беспокоило сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами. Все время пугали: вот, злобная Россия вам угрожает, - "разоблачил" американцев Путин. - Я же со многими лидерами общался, и мне говорят: "Чего они нас пугают? Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой". Да мы и сейчас не собираемся. Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны - никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут".

Да зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны - никогда не были нужны и сейчас не нужны, и в будущем нужны не будут Владимир Путин президент России

"А для чего США так говорят? Чтобы побудить их деньги платить, вот для чего", - "объяснил" Путин.

Российский президент утверждает, что для сохранения своего статуса в Европе США "развязали войну в Украине в 2014 году", хотя именно Путин тогда отдал приказ о захвате украинского Крыма и его последующем присоединении к России: "В нее (войну) постепенно, к сожалению или нет, - но у нас выбора другого не оставалось - и нам пришлось втянуться".

Далее российский президент снова вспомнил о "бывших нацистах, которых в Украине превращают в национальных героев, таких, как Бандера и иже с ним", и своем стремлении "защитить людей, чтобы их там всех не истребили".

"Инициативой владеют российские войска"

Что касается текущего положения дел на фронте, то Владимир Путин выразил удовлетворение ходом "специальной военной операции" и похвалил российских военных за "мужество и стойкость":

"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул".

Министр обороны России отрапортовал, что российские войска сейчас контролируют в Украине территорию "в пять раз больше" той, которую занимали так называемые ДНР и ЛНР до начала войны в феврале 2022 года. С тех пор, утверждает Сергей Шойгу, Киев потерял более 383 тысяч человек, включая убитых и раненых.

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу AP Photo

Но есть и минусы с российской стороны, признал Путин, - "необходимо наращивать число беспилотников, спутников, совершенствовать системы ПВО":

"Конечно, наши известные системы "Панцирь", "Буки", С-300, С-400 работают без отказа. Но то, на что мы раньше не обращали внимания - какие-то маленькие дрончики, которые летают. Нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать".

Путин поблагодарил россиян за "патриотический настрой"

Оценил Путин и вклад российского народа во вторжение в соседнюю страну. Большинство россиян настроены патриотически и поддерживают Вооруженные силы России, отметил президент РФ.

"Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий", - сказал он.

Президент России подчеркнул, что поддержка граждан является опорой армии и флота, а также заявил о консолидации всех сил российского общества.