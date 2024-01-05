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Газа после войны: министр обороны Израиля представил план управления анклавом

Министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал свой план послевоенного устройства в секторе Газа
Министр обороны Израиля Йоав Галлант обнародовал свой план послевоенного устройства в секторе Газа Авторское право AP photo/ Maya Alleruzzo
By Euronews
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Согласно плану Йоава Галланта, после завершения боевых действий Израль должен сохранить военный контроль над сектором Газа, управлять территорией будут палестинские органы власти.

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Глава министерства обороны Израиля представил в четверг свой план управления и восстановления сектора Газы после окончания боевых действий. 

В нём отмечается, что военная операция в анклаве не завершится до тех пор, пока удерживаемые боевиками заложники не будут освобождены, и пока ЦАХАЛ не ликвидирует "военный и управленческий потенциал ХАМАС".

Устранение угрозы и полный военный контроль

На встрече с журналистами Йоав Галлант пояснил, что его план подразумевает полное устранение угрозы безопасности еврейскому государству со стороны террористов. После Израиль сохранит военный контроль на границах и право предпринимать любые необходимые действия и меры для поддержания безопасности внутри анклава.

“Жители Газы - палестинцы, поэтому ответственность будут нести палестинские органы, при условии, что не будет никаких враждебных действий или угроз в адрес государства Израиль”, - сказал Галлант.

О каких конкретно органах идёт речь, пока не уточняется. 

Как отмечают израильские СМИ, план уже был представлен администрации США и обсуждался с другими союзниками.

"Израильское гражданское присутствие" исключено

По задумке, Израиль будет "координировать и осуществлять надзор" над гражданским управлением в секторе, а также отвечать за проверку поступающих туда товаров.

Во-вторых, так называемая "многонациональная целевая группа", возглавляемая США в партнёрстве с европейскими и "умеренными арабскими странами", заёмется ведением гражданских дел и восстановлением экономики.

В-третьих, Египет, который отмечен в плане как “важный актор”, возьмёт на себя ответственность за работу главного пограничного перехода в сектор Газа в координации с Израилем.

В-четвёртых, существующие в Газе административные механизмы будут сохранены при условии, что задействованные в нём должностные лица не связаны с ХАМАС. Местные органы власти, которые в настоящее время занимаются канализацией, электричеством, водоснабжением и распределением гуманитарной помощи, продолжат работу в сотрудничестве с "многонациональной целевой группой".

Критика внутри правящей коалиции

Глава оборонного ведомства делает акцент на том, что Израиль не должен иметь в анклаве "гражданского присутствия", что исключает появление там новых еврейских поселений.

Издание The times of israel отмечает, что проект Галланта пока не отражает официальную политику, поскольку в правящей элите по этому поводу существуют серьёзные разногласия.

Пункт о поселениях особенно разозлил членов правительственной коалиции, придерживающихся жёсткой линии. Резко против выступил министр финансов Бецалель Смотрич.

“План Галланта ”день после" - это повторение плана "день до" 7 октября,- сказал он, добавив: Решение для Газы требует нестандартного мышления и изменений концепции”. Смотрич настаивает на том, что после окончания войны необходимо "поощрять добровольную эмиграцию [палестинцев из Газы]", осуществлять полный контроль безопасности, строя новые еврейские поселения".

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