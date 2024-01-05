Зимнее ненастье в Европе

Рекордно низкие температуры и снегопады, проливные дожди и наводнения: зимняя непогода испытывает на прочность житей ряда стран Европы.

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Гигантская пробка из примерно тысячи легковых автомобилей и грузовиков образовалась на трассе E22, ведущей в шведский Кристианстад. На этот район обрушились сильный снегопад и ветер.

На юге страны гололёд и сугробы на дорогах привели к многочисленным ДТП.

А на севере - рекордное похолодание. В Квиккйокк-Орренярка было зафиксировано 43,6 градуса Цельсия. Это самая низкая январская температура за последние 25 лет.

Почти 4 тысячи домов остались без электричества.

Серьёзные перебои в движении после снежной бури наблюдаются в Дании. Больше 20 часов пробыли несколько автомобилей на одной из автострад, прежде чем из вызволили из снежного плена.

В другой - западной - части Европы не утихают сильные дожди. Они вызвали наводнение во многих районах Великобритании. Жители Тьюксбери, Беркшира и Ноттингемшира были вынуждены спешно покинуть свои дома.

В Германии из-за непрекращающихся ливней из берегов вышла река Мозель. Затопило целые районы города Кохема в земле Рейнланд-Пфальц. Уровень воды продолжает повышаться.

Со стихией борются и на севере Франции. В регионах Па-де-Кале и Нор, наиболее пострадавших от наводнения, эвакуированы сотни жителей. Для отвода воды используют насосы. Её уровень медленно, но снижается.

В четырёх регионах действует "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности.