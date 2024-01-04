Разрушительные наводнения: Германия и Франция борются со стихией

Глава немецкого правительства во второй раз за неделю выехал в пострадавшие районы. Франция, где из-за обильных дождей реки вышли из берегов, принимает иностранную помощь.

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Канцлер Германии Олаф Шольц посетил один из наиболее пострадавших от наводнений районов Саксонии-Анхальт, на востоке страны.

Две недели непрекращающихся дождей превратили дороги в реки, затоплены многие дома, а местные жители готовятся к новым испытаниям.

Теперь основное внимание уделяется предотвращению дальнейшего ущерба: бригады спасателей укрепляют дамбы и строят преграды из мешков с песком.

Подобные картины наблюдаются и в соседней Франции. С ноября в северном департаменте Па-де-Кале выпало рекордное количество осадков. Почва в этом равнинном регионе пропитана водой.

Некоторых эвакуировали уже несколько раз, но есть и те, кто надеялся, что всё обойдётся.

"Нам сказали, что это безопасный район, и мы были уверены, что наводнения нам не угрожают. За 7 лет, что мы здесь живём, такое стряслось впервые", – говорит одна из местных жительниц.

Более трёхсот человек вынуждены укрываться в спортзалах и других аварийных помещениях.

Для борьбы с паводками используют насосы, помощь поступает из Нидерландов, Чехии и Словакии. В правительстве заявили, что технических средств явно недостаточно для борьбы с этим климатическим явлением. Некоторые зоны могут объявить непригодными для строительства жилья.