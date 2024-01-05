Лидеры стран ЕС отдали последние почести Жаку Делору

Лидеры стран-членов Евросоюза простились с Жаком Делором - архитектором единой Европы, сыгравшим ключевую роль в создании евро.

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В Париже прошла церемония прощания с Жаком Делором. Бывший председатель Еврокомиссии, которого считают отцом-основателем Евросоюза, скончался 27 декабря в возрасте 98 лет.

В числе присутствующих на траурном мероприятии у Дома Инвалидов были президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министры Бельгии Александр Де Кроо и Венгрии - Виктор Орбан.

Эммануэль Макрон произнёс надгробную речь.

**Эммануэль Макрон, президент Франции:

**_"Жак Делор неустанно исследовал, чтобы устанавливать связи, находил альтернативы, наводил мосты, всегда стремясь к тому горизонту, который был для него важнее всего остального: человеческому достоинству"._

Далее: минута молчания и "Марсельеза". Затем оркестр Республиканской гвардии исполнил гимн ЕС "Ода к радости", перед тем как присутствующие простились с чловеком, которого считают провидцем, объединившим Европу.

Делор был твёрдым сторонником более тесной интеграции с ЕС, ему в заслугу ставят ключевые реформы блока, формирование единого рынка, появление валюты евро и расширение союза за пределы Западной Европы.