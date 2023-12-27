Не стало "отца евро": в возрасте 98 лет умер Жак Делор

By Euronews

В возрасте 98 лет скончался Жак Делор, бывший президент Еврокомиссии, которого называли "отцом евро".

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Жак Делор, бывший президент Европейской комиссии скончался в среду в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри.

"Он умер сегодня утром в своем парижском доме во сне", - заявила Обри.

Делор был председателем Европейской комиссии с 1985 по 1995 годы. Разработанный под его руководством План Делора позволил приступить к введению единой европейской валюты - евро.

В 1995 году социалисты хотели выдвинуть Делора на президентских выборах во Франции, однако он снял свою кандидатуру из-за разногласий с новым партийным лидером Анри Эммануэлли. Делор тогда обходил по опросам общественного мнения будущего победителя выборов, правоцентриста Жака Ширака.

"Государственный деятель с французской судьбой, неутомимый творец нашей Европы, борец за человеческую справедливость", - так прокомментировал смерть Делора президент Франции Эммануэль Макрон.

"Жак Делор был провидцем, который сделал нашу Европу сильнее. Дело его жизни – единый, динамичный и процветающий Европейский Союз. Он сформировала целые поколения европейцев, в том числе и мое. Давайте чтить его наследие, постоянно обновляя нашу Европу", - так заявила нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.