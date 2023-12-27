Жак Делор: патриарх европейской политики

Среди достижений Делора на посту главы Еврокомиссии - запуск Экономического и валютного союза, ввведение евро, европейский социальный диалог, расширение блока и программа Erasmus.

РЕКЛАМА

Жак Делор родился в Париже в 1925 году в скромной семье. Через 20 лет, закончив факультет экономики в Сорбонне, начал свою трудовую карьеру в качестве сотрудника Банка Франции.

Политикой и профсоюзной деятельностью Делор стал заниматься с раннего возраста, в 1944 году он вступил во Французскую конфедерацию христианских рабочих (CFTC).

В возрасте 54 лет, в 1979 году, Делор был избран членом Европейского парламента. Он возглавлял комитет по экономическим и валютным вопросам Европейской Ассамблеи до 1981 года, когда он был назначен министром экономики, финансов и бюджета в правительстве Пьера Моруа. Таким образом, Делор принял участие в европейской интеграции французской экономической политики. Два года спустя он был избран мэром Клиши и полностью посвятил себя решению проблем этого парижского пригорода.

В 1985 году он стал председателем Европейской комиссии и занимал эту должность в течение десяти лет.

За это время Единый европейский рынок стал реальностью. Среди его достижений - запуск Экономического и валютного союза, ввведение евро, европейский социальный диалог, расширение блока и программа Erasmus.

Экономический и валютный союз стал центральным элементом Маастрихтского договора, что представляло собой самое большое изменение с момента создания блока. Договор, над которым Делор усердно работал, вступил в силу 1 ноября 1993 года, за два года до окончания срока его полномочий.

Затем Жак Делор попытался вернуться во французскую политику, но в конце концов снял свою кандидатуру на президентских выборах 1995 года. Ему не хватало достаточной поддержки, и он не хотел мешать карьере своей дочери, французского политика-социалиста Мартин Обри. После смерти жены в 2020 году дочь, с которой Делор всегда был близок, стала его основной опорой.