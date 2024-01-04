В США подсудимый набросился на судью во время вынесения приговора

By Euronews

В США подсудимый набросился с кулаками на судью, не согласившись с вынесенным приговором - он рассчитывал на испытательный срок, хотя ранее привлекался к ответственности за другие преступления, связанные с насилием

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Судья одного из судов Лас-Вегаса подверглась жестокому нападению со стороны подсудимого Деобры Делоне Реддана, которому она выносила приговор за совершение преступления, связанного с насилием.

Когда Мэри Кэй Холтус сообщила, что отказывает тому в испытательном сроке и освобождении под залог, он стал оскорблять судью нецензурной бранью, а затем перепрыгнул через стол и набросился на нее.

Сотрудники суда и адвокаты попытались сдержать мужчину, но он успел нанести несколько ударов шокированной жертве. Судья получила легкие травмы, но госпитализация ей не потребовалась. А подсудимому предъявлены новые обвинения.

Ранее он привлекался к ответственности за нанесение побоев, ограбление, нападение и причинение имущественного ущерба.