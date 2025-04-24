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Фанаты футбольного клуба Сан-Лоренсо посетили мессу в приходе Сан-Антонио в честь покойного Папы Франциска, который всю жизнь поддерживал клуб, в Буэнос-Айресе, Аргентина, 23.04.2025
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Видео. Болельщики аргентинского футбольного клуба "Сан-Лоренсо" почтили память папы Франциска

Фанаты аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо» собрались в часовне в Буэнос-Айресе, чтобы почтить память Папы Франциска, который был преданным болельщиком команды.

Месса прошла в часовне Сан-Антонио, где собравшиеся вспоминали любовь покойного понтифика к спорту, в частности к футбольной команде "Сан-Лоренсо де Альмагро".

Франциск, который скончался в понедельник в возрасте 88 лет, часто говорил о футболе как о символе единства и командной работы в мире.

Выросший в районе Флорес молодой Хорхе Марио Бергольо проводил часы, играя в мяч на улицах, и был преданным болельщиком клуба "Сан-Лоренсо", который был основан одним из аргентинских священников в 1908 году.

Папа римский Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре в субботу, 26 апреля.

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