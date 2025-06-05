Видео. Аргентина: протестующие требуют реформ в системе соцобеспечения

Пока законодатели обсуждали поддерживаемый оппозицией законопроект о введении чрезвычайного положения в сфере социального обеспечения, демонстранты требовали лучшего доступа к основным услугам, таким как образование, здравоохранение и реабилитация.

Сторонники законопроекта утверждают, что текущие меры жесткой экономии при президенте Хавьере Милее лишили необходимой поддержки уязвимые группы.

Законопроект также предлагает своевременные выплаты поставщикам услуг и более быстрый доступ к государственным средствам.

Президент уже выразил намерение наложить вето на законопроект, если он получит достаточное для одобрения количество голосов в Конгрессе.