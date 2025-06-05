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Антиправительственные демонстранты проводят еженедельный митинг с требованием повышения пенсий в Буэнос-Айресе, Аргентина, 4 июня 2025 года
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Видео. Аргентина: протестующие требуют реформ в системе соцобеспечения

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Активисты со всей Аргентины собрались в среду у здания Конгресса, призывая к срочным реформам системы социального обеспечения страны на фоне растущей обеспокоенности.

Пока законодатели обсуждали поддерживаемый оппозицией законопроект о введении чрезвычайного положения в сфере социального обеспечения, демонстранты требовали лучшего доступа к основным услугам, таким как образование, здравоохранение и реабилитация.

Сторонники законопроекта утверждают, что текущие меры жесткой экономии при президенте Хавьере Милее лишили необходимой поддержки уязвимые группы.

Законопроект также предлагает своевременные выплаты поставщикам услуг и более быстрый доступ к государственным средствам.

Президент уже выразил намерение наложить вето на законопроект, если он получит достаточное для одобрения количество голосов в Конгрессе.

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