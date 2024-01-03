Микки Маус уходит в хоррор

By Euronews

Ретро-образ диснеевского мышонка Микки с 1 января стал общественным достоянием. На него обратили внимание кинематографисты и производители компьютерных игр, причем и те, и другие видят Микки в черном свете.

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Символ корпорации Disney Микки Маус, ставший общественным достоянием с 1 января, предстает в новом качестве: свет увидел трейлер фильма ужасов режиссера Джейми Бэйли 'Мышеловка Микки', где знаменитый лопоухий мышонок оказывается кровожадным маньяком. Известно, что мультипликационный персонаж задействуют и в компьютерной игре от студии Nightmare Forge Games.

Напомним, что речь идет о ретро-версии Микки Мауса - той, которая появилась в мультфильме Disney 1928 года "Пароходик Вилли". Более поздние образы Микки по-прежнему защищены авторскими правами.