Главная неожиданность в выступлении главы Еврокомиссии "О положении Союза": ЕС начинает расследовать субсидирование Китаем производства электромобилей.

"Настоящая конкуренция существует только пока она справедлива, - заявила Урсула фон дер Ляйен - Мы должны четко осознавать риски, с которыми мы сталкиваемся".

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Сообщение Брюсселя о проведении официального расследования в отношении субсидирования Пекином строительства электромобилей, поступающих на европейский рынок, вызвало в среду аплодисменты евродепутатов в Страсбурге.

Председатель заявила: "Глобальные рынки сейчас наводнены более дешевыми китайскими электромобилями. Их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий. Это приводит к деформации нашего рынка. Мы считаем это искажение неприемлемым как внутри наших стран, так и извне".

Но что именно это означает?

Накачивание государственных средств

Еврокомиссия, являясь органом исполнительной власти, обладает исключительной компетенцией в определении общей торговой политики ЕС и регулярно проводит расследования в отношении иностранного импорта, который может нанести ущерб единому рынку.

Антисубсидиарное расследование начинается в том случае, если иностранное государство подозревается в финансовой поддержке компаниям или группам компаний при производстве определенного продукта, и если это субсидирование наносит ущерб европейской промышленности.

Благодаря щедрой государственной помощи производственные затраты иностранных компаний значительно сокращаются, и они получает возможность продавать свой товар по более низкой цене.

Такая скидка ставит европейские предприятия, продающие аналогичный товар, в крайне невыгодное положение, поскольку они не получают такой же поддержки от национальных правительств и оказываются перед двумя вариантами: либо продавать свой товар по более низкой цене, но рисковать потерять деньги, либо продавать товар по более высокой цене, но рисковать потерять клиентов.

Именно это, судя по всему, и происходит с китайскими электромобилями.

Западные страны давно обвиняют Пекин в чрезмерном вливании государственных средств в отечественную промышленность. Эту помощь трудно отследить, и она может принимать различные формы, например, льготное кредитование, льготное налогообложение и прямые переводы средств.

Вливая субсидии, Китай следит за тем, чтобы национальные компании выполняли задачи, поставленные в пятилетних экономических планах. В текущем плане (2021-2025 гг.) "транспортные средства на новых видах энергии" прямо указаны как одна из основ промышленной системы.

По данным Еврокомиссии, в результате продолжающихся поблажек разница в цене между электромобилями китайского производства и их аналогами, произведенными в ЕС, составляет в среднем 20%. То есть потребители, отправляясь за покупкой экологически чистой машины, сразу же обнаруживают гораздо более низкую цену на китайские марки.

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Дополнительным рычагом воздействия Китая на других является его доминирующее положение в добыче сырья, необходимого для производства аккумуляторов - такого, как литий, кобальт, никель и марганец. Это создает всеохватывающую среду, в которой КНР контролирует практически все звенья цепочки поставок. Неизбежным результатом этого стал резкий рост сборки электромобилей китайского производства и волна их экспорта по всему миру.

Рынок ЕС считается особенно привлекательным благодаря постепенному запрету на использование двигателей внутреннего сгорания и 10%-ной пошлине на все импортируемые автомобили. Для сравнения: в США установлена пошлина в 27,5%, а в Индии - 70%, что является практически непреодолимым барьером.

По оценкам Еврокомиссии, китайские бренды, такие как BYD, Nio и Xpeng, уже захватили 8% европейского рынка электромобилей, по сравнению с 4% в 2021 году. Они могут получить до 15% в 2025 году, если эта тенденция будет продолжаться непрерывно.

Только на прошлой неделе на крупном автосалоне в Мюнхене китайские автопроизводители со своими недорогими моделями заняли центральное место, оставив своих немецких конкурентов похожими на иконы ушедшей эпохи.

"Китай нацелен на европейский рынок и способен в корне изменить облик промышленности ЕС, какой мы ее знаем, - заявила в прошлом месяце в своем блоге генеральный директор Европейской ассоциации автопроизводителей Сигрид де Врис. - Похоже, что стратегическое решение Китая инвестировать на ранних этапах и по всей цепочке создания стоимости приносит свои дивиденды".

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Тарифы против субсидий

Европейский бизнес с трудом справляется со множеством экономических проблем, вызванных, в частности, войной России против Украины. В ожидании еще большей лавины дешевых китайских автомобилей, которая может обрушиться на фирмы, Брюссель принимает упреждающие меры.

"Европа открыта для конкуренции, но не для гонки на дно, - заявила фон дер Ляйен. - Мы должны защищаться от недобросовестной практики".

В знак серьезности своей угрозы Еврокомиссия начала по собственной инициативе расследование (ex-officio), не дожидаясь, пока какая-либо страна ЕС подаст официальную жалобу, как это обычно происходит в подобных случаях.

После того как о расследовании будет сообщено в официальном журнале ЕС, начнется отсчет времени: у Еврокомиссии будет максимум 13 месяцев, чтобы принять решение о введении так называемых "компенсационных пошлин" (иными словами, торговых тарифов) на китайские электромобили или о прекращении расследования без дальнейших действий.

Тарифы будут введены в дополнение к существующей 10%-ной импортной пошлине, чтобы компенсировать несправедливое преимущество, полученное в результате субсидирования. Их размер будет зависеть от собранных исполнительной властью доказательств и требований европейских компаний.

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Если тарифы будут утверждены, то они распространятся на все электромобили с аккумуляторными батареями (BEV), произведенные в Китае. Это означает, что европейские и американские автопроизводители, имеющие китайские заводы, такие как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Tesla, могут быть обложены пошлинами, если они пользуются государственной помощью Китая.

Страны-члены будут иметь возможность заблокировать введение тарифов, но только в том случае, если они получат квалифицированное большинство голосов (15 стран, представляющих не менее 65% населения ЕС).

Урсула фон дер Ляйен объявляет в Страсбурге о начале расследования Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Независимо от окончательного результата, начало расследования знаменует собой значительное обострение отношений между ЕС и Китаем, которые и так были натянутыми после пандемии COVID-19 и российского вторжения в Украину. Оно также представляет собой одно из первых ощутимых последствий "снятия риска" - стратегии, которую фон дер Ляйен использовала для противодействия все более напористому поведению Пекина - без разрыва отношений.

Научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра считает, что решение Еврокомиссии свидетельствует о готовности "более активно", использовать арсенал торговых инструментов для защиты промышленности ЕС и избежания прошлых ошибок (ссылка на то, как европейское производство солнечных панелей была подавлено китайской конкуренцией).

"Это начало долгого пути, - сказал Тальяпьетра. - В конечном итоге это может сработать, но это должно происходить параллельно с наступательной экономической политикой, чтобы промышленность ЕС быстро развивала свою конкурентоспособность".

Немецкая ассоциация автомобильной промышленности VDA сделала более осторожную оценку и призвала к созданию более широких рамок для стимулирования инвестиций и помощи компаниям в преодолении высоких затрат на энергию, налоги, различные сборы и чрезмерную бюрократию.

"Необходимо точно измерить ущерб, а также учитывать общие интересы и возможную реакцию со стороны Китая", - сказал представитель ассоциации.

Тем временем Китайская торговая палата при ЕС выразила недовольство, заявив, что "значительное промышленное преимущество" китайских машин является результатом не субсидий, а "инноваций" и "партнерских отношений".

"Мы настоятельно призываем ЕС объективно подходить к прогрессу китайской электромобильной промышленности, а не прибегать к односторонним экономическим и торговым мерам", - заявили в палате, предупредив, что новые тарифы могут противоречить положениям Всемирной торговой организации.