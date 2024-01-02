Землетрясение в Японии: не менее 30 человек погибли

By Euronews

Япония переживает последствия мощного землетрясения в префектуре Исикава. Почти 100 тыс. японцев пришлось покинуть свои дома.

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По меньшей мере 30 человек погибли, десятки пострадали в результате мощного землетрясения в центральной Японии. Уровень опасности цунами снизился, но почти сто тысяч японцев провели прошлую ночь в эвакуационных центрах — школах и спортзалах.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло первого января в префектуре Исикава. Как сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида, особенно пострадала западная прибрежная зона. Спасатели пытаются достать пострадавших из-под завалов.

"Я получил сообщения о том, что подтвержден масштабный ущерб, включая многочисленные человеческие жертвы, обрушения зданий и пожары. Что касается перебоев с электричеством, водой и связью, которые происходят в настоящее время, их восстановлением на месте уже занимаются сотрудники", — заявил Фумио Кисида.

По словам премьер-министра, спасательная операция затруднена тем, что стихия повредила дороги, ведущие к пострадавшим районам, и спасатели пока добрались не до всех нуждающихся в помощи.

По данным метеорологов, с утра понедельника в Японии произошло 155 землетрясений различной силы. Ожидается, что афтершоки продлятся всю неделю.

Поддержку в борьбе с последствиями стихии уже предложили США и Великобритания.