Президент Франции посетил пострадавшие от стихийного бедствия районы. Он анонсировал создание фонда помощи затронутым наводнением коммунам и местным фермерам.

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НаМакрон обещает 50 млн. евро помощи пострадавшим от наводнения коммунам

Помощь в размере 50 миллионов евро пообещал президент Франции общинам департамента Па-де-Кале, пострадавшего от урагана и наводнения. Во вторник Эммануэль Макрон посетил затронутые стихией районы, пообщавшись с местными властями и жителями. Французский лидер также анонсировал создание "исключительного фонда поддержки" фермеров Бретани и Нормандии, заявив о введении режима природной катастрофы в 244 коммунах на севере страны.

По словам префекта Па-де-Кале Жака Бийана, в результате наводнения повреждены 5000 домов, 1400 жителей были эвакуированы. К счастью, обошлось без жертв, пострадали четыре человека.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Наша солидарность и наша поддержка выражаются в том, что начиная с сегодняшнего дня во всех муниципалитетах, сделавших запрос, действует режим природной катастрофы. Мы также запустим механизм, разработанный несколько месяцев назад для помощи агросектору в условиях бедствия, предполагающий поддержку и компенсации".

Подсчитывая убытки от затопленных пастбищ и посевов, французские фермеры утверждают, что наводнение можно было предотвратить за счёт существующей системы отвода воды - прорытых канав и насосов. Но она не поддерживалась в надлежащем состоянии.

Рафаэль Деламер, фермер:

"Сейчас 60% моего урожая находится под водой. Мосты, резервуары не обслуживаются. Насосы не имеют достаточной мощности. Вся система подлежит пересмотру. Мы в глубинке, в зоне, которая сильно изменилась, значительно изменился и климат".

Жители пытаются вывезти всё, что могут и что уцелело, из затопленных домов, опасаясь, что испытания для них не окончены. Синоптики прогнозируют сильные дожди на севере Франции с высоким риском новых наводнений.