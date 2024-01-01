Израиль выводит часть своих войск из сектора Газа

Несколько тысяч израильских военнослужащих, участвующих в военной операции против ХАМАС в секторе Газа, вернутся в пункты постоянной дислокации.

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Как заявили представители ЦАХАЛ, анклав в ближайшее время покинут пять боевых бригад. Несколько тысяч военнослужащих вернутся на свои базы для отдыха и обучения.

Это, по словам военных экспертов, говорит о сворачивании боевых действий в некоторых районах сектора, особенно на севере, над которым Израиль установил почти полный контроль.

Кроме того, власти еврейского государства находятся под давлением США. Те требуют от Израиля перехода к менее интенсивному этапу военной операции, чтобы снизить ущерб палестинскому населению.

Между тем, новый год ЦАХАЛ начал с серии ударов по районам Газы. Как сообщают израильские военные, в ходе одной из атак был убит командир элитного подразделения ХАМАС, который участвовал в планировании нападения на Израиль 7 октября. Тогда от рук террористов погибли почти 1200 человек, большинство из которых - мирные жители. Почти 240 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Большинство из них до сих пор находятся в плену.

По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, число убитых за время войны палестинцев приближается к отметке 22 000 человек. Разразившийся там гуманитарный кризис приобрёл беспрецедентный масштаб. Внутренне перемещёнными лицами считается, по данным ООН, 85% от 2,3 миллионого населения анклава.

"Люди радостно празднуют Новый год, а мы вынуждены покидать дома, скитаться. Мы живём на улице, и у нас нет крыши над головой", - сетует палестинец.

"Раньше Рождество было для меня поводом собраться с семьёй, я проводил его в Вифлееме со своими близкими. В этом году всё иначе, я вдали от дома и своей общины", - вторит ему ещё один мужчина.

Газа по-прежнему получает гуманитарную помощь по крупицам. Жители страдают от острой нехватки продовольствия, питьевой воды, медикаментов, предметов первой необходимости и топлива.

Израиль же обещает продолжить войну до достижения изначально поставленных целей, в числе которых - полная ликвидация группироки ХАМАС.